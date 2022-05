Nathalie VRILLAUD

Professionelle du marketing: 10 ans d'expérience dans des postes clés et stratégiques, au sein de grands groupes et de TPE/PME.



Compétences clés:

- Marketing stratégique et opérationnel: définition et exécution des activités liées au marketing mix, mise en place de plans marketing & communication

- Consumer insight

- Compétences fortes en maîtrise et optimisation de budget

- Expérience en : Community Management / Marketing viral / Animation de réseaux sociaux



Expériences industrie:

Circuits GD et RHF, Sport, Hôtellerie



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Analyse de cycle de vie

Lancement de produits

Animation de réunions

Marketing B2B

Gestion budgétaire

Trade marketing

Développement commercial

Marketing stratégique

Marketing B2C

Community management