Nathalie VUILLERME

Avoir une activité professionnelle est très important tant pour avoir une indépendance financière mais aussi pour s épanouir au quotidien.

Je suis restée salariée pendant 10 ans en qualité d agent logistique et approvisionnement, puis j ai fait une reconversion en esthétique qui me tenait à cœur depuis très longtemps. Je me suis mise à mon compte et j ai connue le monde de l artisanat. Toutes ces expériences, je les mets à disposition d un employeur qui saura apprécier ma combativité, le devoir du travail bien fait.



Mes compétences :

Esthéticienne D.E, prothésiste ongulaire, tous soi

Gestion, logistique, approvisionnement