Jerome HUGOT

Analyste d'exploitation senior Mainframe avec 19 ans d'expérience sur système Z.

Grandes connaissances du métier d'exploitation, suivi de production, maintenance et mise en oeuvre technique de nouveaux applicatifs. Recherche d'un poste similaire et multiplateforme comme par exemple MVS/UNIX et évolution vers l'administration de données. Je suis ouvert aux nouvelles technologies.



Mes compétences :

DB2

CICS/ESA

MVS

JCL

IMS DL/1

Microsoft Visual Studio

COBOL

VSAM (Virtual Storage Access Method)

TSO

Microsoft Windows

Microsoft Office

Mercury Interactive TestDirector

Computer Associates Unicenter CA-7

Visual Basic

UNIX

TSO > TSO ISPF

SQL

ROSCOE

REXX

PeopleSoft

Pascal

PRO Cobol

PC Hardware

PAL

Oracle

Microsoft Windows 9x

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Multiplan

Microsoft DOS

Merise Methodology

EGEN

DBase

COBOL OS

COBOL II