Nathalie VUITTON

DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES : 12 ANS DE CONSEIL DÉVELOPPEMENT



• Coaching individuel et d’équipe, accompagnement du changement

• Management des talents et des compétences

• Conception et animation des processus : recrutement, intégration, évaluation, développement des carrières

• Conception et animation de workshop sur mesure( RH, management, motivation, communication interpersonnelle …)

• Identification des hauts potentiels et des talents

• Missions opérationnelles de recrutement et assessment

• Conseil dans la définition de la stratégie de développement RH : diagnostic et orientation, cartographie des

resources par spécialités métiers.

• Conseils et accompagnement auprès des opérationnels



DIRECTIONS OPÉRATIONNELLES CODIR : 15 ANS DÉVELOPPEMENT NOUVEAUX PRODUITS A L’INTERNATIONNAL



• Management d’équipes techniques : optimisation et développement de la performance, créativité et accroissement de la rentabilité

• Management des équipes multiculturelles et interculturelles : gestion et pilotage des projets internationaux, mise en œuvre de stratégie, accompagnement des cadres à la motivation pour atteindre les résultats, facilitation, gestion de crises.

• Conception et pilotage de missions de développement : élaboration de business plan, définition des plans d’actions, des investissements, mises à disposition des compétences clés au profit de l’industrialisation



Mes compétences :

Luxe

MBTI

Bilan de compétence

COACH

Parfumerie

Manager

Team building

Formatrice