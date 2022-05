Nathalie WERNIMONT-DONFUT

Depuis 2002 je développe un travail photographique personnel basé sur les énergies et l'intensité qui se dégagent du corps et de son mouvement ( séries "Couleurs saoules" et " Second mouvement").

J'explore les états émotionnels et perceptifs de l'Être, plus particulièrement dans les séries "Avec vues sur la mer", "Effets de champ", et "La vague".

Avec les séries "Chemins" et "Roundball",j'élargie mon angle de champ, et parcours la notion de territoire, en plaçant toujours l'Être et son état perceptif au centre de mon travail.





