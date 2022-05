Nathalie WILLANO

Je suis polyvalente, dynamique, disponible, volontaire et dotée d'excellentes qualités relationnelles.



Mon projet professionnel : vous apporter mon expertise et exercer toute mission d'assistante administrative , assistante de direction, assistante ressources humaines (chargée de formation, IRP), mission que vous voudrez bien me confier à temps plein.





- Depuis février 2016 : occasionnellement Traductrice via ACM Formation pour l'OFII en Japonais et anglais



- septembre 2014 à juin 2016 : Mairie de St Jean de la Ruelle

Formatrice en Activité Socio-Linguistique

FLE & ALPHA



- 2013 à 2015 : Formatrice en Bac+2 Assistant Ressources Humaines

Lycée des métiers du CFC Ste Croix St Euverte - Orléans



- Depuis Novembre 2012



Formatrice FLE - Prestige Interlanguage - St Jean de Braye



- Janvier -Mars 2012 :



Formatrice Eco Citoyenneté en Maison d'arrêt





- mai 2011 à avril 2015 (3 jours/semaine): Conseil Départemental du Loiret

Chargée de mission : assistante de Direction à La Presidence :



Assistanat et secrétariat, accueil physique et téléphonique / orientation des administrés, gestion des agendas d'un groupe d'élus, organisation de déplacements, formations et de réunions, redaction de compte rendu, préparation de notes et de synthèses, newsletters, blog, mailing, veille règlementaire et juridique



- Mai à décembre 2011 :

A.C.M Formation - Orléans :



- Formatrice à "l'Ecole de la 2ème chance" - Orléans

Projet professionnel, communication, TRE, bassin d'emploi, Remise A Niveau







1997 - 2010 HITACHI COMPUTER PRODUCTS EUROPE S.A.S



• Assistante personnelle et Interprète des Vice-présidents Japonais



- Traduction simultanée lors de réunions en téléconférence,

- Gestion de l’agenda du DG et de ses visiteurs, des déplacements, préparation des documents d’analyse des ventes, des inventaires et des prévisions de ventes pour le top management,

- Maîtrise de la communication lors de manifestations diverses,

- responsable documentaire ISO 9001 - 14001 -

- Responsable de la commission formation,

- Animation de différents ateliers tels Ikebana (art floral), calligraphie, Kimono



S.S.T. secouriste du travail, recyclage effectué.



Auparavant : 4 postes en trilingue anglais japonais



• Assistante des Chefs de Projets des Nouvelles Activités :





• Assistante Administration des Ventes Trilingue Anglais / Japonais





• Assistante de Production



• Assistante RH (préparation des réunions avec les IRP, puis rédaction des CR)





(Fév.- Mai.) 1997 : Lycée Public Européen Jacques MONOD (45).



- Professeur de Japonais de la seconde à la terminale.

- Langue et civilisation





(Janv.- Fév.) 1997 : UNISABI - Masterfoods. Loiret



- Interprétariat et Traduction technique en Japonais et Français : Support aux ingénieurs japonais et français lors de l’implantation d'une nouvelle ligne de production.



Mes compétences :

Formatrice

Assistante de direction

Attachée de presse

Assistant ressources humaines

Assistant formation

Traducteur

Interprète

Animation

Conseiller insertion