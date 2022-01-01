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Nathalie WILLEMOT

CHAVANOD

Election législatives 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des législatives à Annecy

En résumé

PDG DE KIWISEARCH, CABINET DE RECRUTEMENT INNOVANT. KIWISEARCH EST UN CONCENTRE DE RESSOURCES VISIBLES EN LIGNE. AVEC KIWISEARCH, LE PROCESS DE RECRUTEMENT EST OPTIMISE.
LES PREMIERES ETAPES DE LA SELECTION SE FONT EN LIGNE ET PERMETTENT UN GAIN DE TEMPS
EXCEPTIONNEL.
LE MICRO CV, LES VIDEOS ET LE PROFIL EN COULEUR METTENT EN RELIEF LES ATOUTS DU TALENT
RECHERCHE.

Mes compétences :
Recrutement par approche directe
Coaching individuel
Recrutement cadres
Développement commercial
Gestion des compétences

Entreprises

  • KIWISEARCH - PDG

    CHAVANOD 2012 - maintenant KIWISEARCH EST UN CABINET DE RECRUTEMENT INNOVANT. LE PROCESSUS DU RECRUTEMENT EST OPTIMISE. VISUALISEZ VOS CANDIDATS EN LIGNE :

  • ABELAG FRANCE - DIRECTEUR GENERAL

    2010 - 2012 J AI EN CHARGE LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIALE FRANCAISE. NOTRE COMPAGNIE COMPTE 26 AVIONS ALLANT DU BEECH AU FALCON 7 . NOUS SOMMES 7IEME AVIATEUR PRIVE DANS LE CIEL EUROPEEN.

  • ADEQUAT - DIRECTRICE REGIONALE

    Le Plessis-Belleville 2001 - 2010 Création et suivi de 5 agences sur la Haute Savoie (ANNECY, ANNEMASSE, CLUSES INDUSTRIE, CLUSES TRAVAUX EN GRANDE HAUTEUR ET RUMILLY)
    Développement commercial et accompagnement des équipes.

  • ADECCO - DIRECTRICE AGENCES

    Villeurbanne 1990 - 1999 Création et développement d'agences de travail temporaire sur Annemasse, Saint-Julien en Genevois et Lyon (international)

Formations

  • Université Catholique De Louvain - Institut Marie Haps (Bruxelles)

    Bruxelles 1982 - 1986 INTERPRETE DE CONFERENCE

    INTERPRETARIAT - ANGLAIS FRANCAIS NEERLANDAIS ESPAGNOL ALLEMAND

  • Abdijschool Van Zevenkerken (Brugge (Sint Andries))

    Brugge (Sint Andries) 1975 - 1982 HUMANITES GRECO-LATINES

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