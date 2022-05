Nathalie WOLF

RESPONSABLE COMMERCIALE/FORMATRICE

Prospection, fidélisation, Analyse des résultats commerciaux, gestion et suivi de dossier Négociations commerciales b to b, grands comptes, centrales régionales GMS. Management de 5 à 10 personnes. Marketing , élaboration de plan publi promotionnel et marketing, élaboration plan de communication dans le cadre d’une stratégie et mise en place.

Formation de jeunes adultes aux métiers de ELS, vendeur conseil, accueil et commercial.Chargée de promouvoir et de présenter nos différentes formations auprès de différents.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Formation professionnelle continue