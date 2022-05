Valérie VIGIER

En 1990, je me suis associée avec un designer et nous avons fondé une société de création, de fabrication, de distribution d'objets, luminaires, mobilier contemporains haut de gamme.

J'ai pris en charge:

- la mise en place d'un réseau commercial: prospection commerciale, participation à des salons professionnels en France ( Moving, SIL, Scènes d'intérieur, Maisons & Objets) et à l'international ( Ambiente, Euroluce).

- le suivi de la clientèle

- la création de catalogue pour les collections

- le suivi presse et événementiel

- le développement de collections avec un bureau de stylisme (luminaires, objets décoratifs)

- la création et le lancement d'un showroom parisien (2011)

- le suivi de la fabrication de la conception à la livraison ( travail en atelier, recherche de matériaux, achats et coordination fournisseurs)

- la gestion et suivi de chantiers (groupe hôtelier...)

- la gestion administrative et comptable

- la création et l'aboutissement de dossiers: Coface, Crédit d'impots...



