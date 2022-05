Nathalie WURTZ

Plus d’une quinzaine d’année d’activité dans le Transport de Marchandise en temps qu’affréteur, chargée de clientèle et exploitant.

Actuellement en poste comme affrèteur, je souhaite donner un tournant à ma carrière.

Je cherche en effet un poste d'assistante logistique ou de coordinateur de transports chez un chargeur.



Mais je reste ouverte à toutes autres propositions dans le transport ou la logistique aussi.



Volontaire et dynamique, je reste à votre entière disposition