Raphael WOLF

Dès la fin de mes études je voulais m'orienter vers un métier qui me permettrait de mettre en avant mon sens de la communication et du contact; Le métier d'affréteur en fait parti puisque je suis en relation permanente avec les clients d'un coté, les fournisseurs de l'autre et mon équipe de travail.

Ce métier me permet de mettre en application tout ce que j'ai appris lors de ma scolarité que ce soit de l'ordre technique , social ou linguistique.

J'en suis à ma troisième expérience en tant qu'affréteur et je remarque que ce métier est toujours en perpétuel évolution, j'aime celà, ça m'évite de rentrer dans une routine que je ne supporterai pas

J'espère continuer à évoluer que ce soit dans le monde du transport en terme d'affréteur ou autre , ou qui sait peut-être dans un autre domaine qui m'en apprendra encore plus. Je suis donc ouvert à toute nouvelle opportunité







Mes compétences :

Basket ball

Langues vivantes

Transport routier