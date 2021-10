Raphaël WOLFF

Exploitant industriel avec une expérience Projet en France et à l'international, dans la filière industrie Automobile

- 5 ans au sein de l'assemblage d'une usine de l'Est de la France, avec plusieurs événements typiques des phases de ruptures de cette activité : changements de cadence, flexibilité et création d'une équipe de nuit, démarrage d'une nouvelle version, démarrage de nouvelles installations, mise en place d'outils et de démarches Corporate de management, gestion de la Qualité, de la Performance

- 18 mois en gestion de projets au sein de l'ingénierie véhicule, lien entre le bureau d'études, les métiers experts, et la Direction de Projet pour construire les tickets d'entrée et suivre les projets jusqu'à l'accord de fabrication

- 28 mois au Brésil pour assurer le démarrage et les évolutions produits/process d'un véhicule sur le site de Curitiba

- 4 ans en tant qu'adjoint du secteur assemblage véhicule d'un site au Nord de la France, dans un contexte événementiel et de déploiements proche de la première expérience

- Chef de Département d'un centre d'Emboutissage (conso moy. 300 tonnes/jours, 1 GP 2 MP 1 TGSE 1 PAL)



Mes compétences :

Qualité

Amélioration continue

Mécanique

Gestion de projet

Management

Lean management