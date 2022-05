Nathalie ZACHAROPOULOS

Forte de mes expériences comme traductrice interne en Marketing/Communication, je suis maintenant traductrice professionnelle indépendante de l'anglais, de l'italien et du grec au français. Je propose mes services de traduction dans les domaines suivants:



- Marketing/Communication

- Import-Export

- Tourisme

- Architecture et Patrimoine

- Littérature

- Sciences humaines



Passionnée de la langue française et des langues vivantes en général, j'ai été assistante de FLE à l'étranger et professeur d'anglais et d'italien.



Mes compétences :

SDL Trados Studio

Microsoft Word

Microsoft Excel