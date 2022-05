Passionnée de l'hôtellerie, me voilà de retour, mais cette fois en tant que prestataire de service !

Vous m’avez connu au travers des divers postes que j’ai pu occuper, comme réceptionniste ou directrice d’hôtel, en passant par responsable réservations, Yield manager et commerciale.



Aujourd’hui, je suis là pour vous proposer des solutions sur mesure pour augmenter considérablement les ventes directes et la satisfaction de vos clients !



Contactez-moi pour plus de détails!



Spécialiste Hôtellerie IT & Webmarketing

Tél: +33 (0)6 69 23 38 10

nathalie.zafra@csp-france.com



Mes compétences :

Communication

Commercial

Chef de projet

DRH

E marketing

Hôtellerie

Internet

Informatique

Photoshop

Reservations

Yield management

Ressources humaines

Stratégie commerciale

Assistanat commercial

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Développement commercial

Fidélisation client

Gestion événementielle

Service client

Facebook

Gestion de la relation client

Gestion clients

Relations clients

Extranet

Formation

Suivi clientèle

Assistanat de direction

Devis

Community management

Contact client

Chargé d'affaires

Recrutement