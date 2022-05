Nathalie ZAGUEDOUN

Aprés avoir passé un BTS de stylisme à Lyon, je suis partie 4 ans à Mayotte (Océan Indien) où j'ai enseigné le dessin dans un centre de formation pour adultes. Dans un même temps, j'ai participé à un "projet jeune" de l'Education nationale pour aider 4 de mes stagiaires à monter leur atelier de couture pour tout ce qui concernait la partie stylisme.

De retour en métropole, j'ai suivi un stage de PAO où j'ai appris l'utilisation de logiciel tels que Photoshop, Illustrator et Xpress.

A la suite de ce stage, j'ai été employée comme graphiste dans une maison d'édition.

J'ai arrêté de travailler pour fonder ma famille et je suis aujourd'hui l'heureuse maman de 2 petits diables de 2 ans et demi qui commencent juste à me laisser un peu de temps pour repenser au travail.

Egalement concernée par les problèmes de stérilité dans le couple, je suis depuis quelques années adhérente de l'Association Maia que j'essaie de soutenir de mon mieux.



Mes compétences :

Graphisme