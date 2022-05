Nathalie ZANATTA

Je possède une solide expérience en assistanat achats et/ou ventes car j'ai travaillé 5 ans à Londres et 15 ans à Paris dans différents secteurs d'activités: PME et industries. Mes forces: capacité d'adaptation, détermination, autonomie et esprit d'initiative.



Mes compétences :

Suivi des achats Chine, contrôle des stocks

Administrations des ventes export

15 ans d'expérience environnement international

Bilingue Anglais Français

Microsoft Excel

Microsoft Word

Business Objects

Microsoft Office