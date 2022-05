Nathalie ZIEBA

Connaissez-vous Elwood ?



Elwood, c’est 3 compétences complémentaires : CREATION PUBLISHING et DIGITAL.

Notre devise : « CE N’EST PAS L’ESPÈCE LA PLUS FORTE QUI SURVIT, MAIS CELLE QUI EST LA PLUS RÉACTIVE AU CHANGEMENT » empruntée à Charles Darwin



Ma mission : Activité de prospection où les missions principales consistent à présenter nos activités aux prospects identifiés, à déterminer leurs besoins, et à obtenir des demandes formalisées, le tout dans le but de développer un portefeuille clients et d’en assurer sa fidélisation

Comment : à travers des rencontres, des actions de communication diverses et variées !