Nathaly ERNST

Ayant réussie l’expérience de la création d’entreprise, je possède de parfaites connaissances en gestion commerciale pour la prospection et la fidélisation de clientèle ainsi qu’en gestion administrative courante.



Motivée par un esprit de réussite, je sais faire preuve de rigueur, d’esprit d’analyse, afin de prendre les décisions qui s’imposent.



Mon parcours professionnel m’a également permis d’approcher les différentes missions administratives que l’on peut rencontrer dans l’entreprise et de développer ainsi les qualités essentielles pour assurer la fonction d’assistante de direction.



Vive et pragmatique, je sais être l’interlocutrice privilégiée afin de répondre aux besoins de la clientèle. Volontaire et polyvalente, je sais appliquer les directives qui me sont fixées en toute autonomie et faire preuve d’initiatives dans l’intérêt de l’entreprise.



Mes compétences :

Beauté

Communication

Décoration

Décoration d'intérieur

Droit

Immobilier

Juridique

Mode

Publicité