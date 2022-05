Nathan AZAM

Je suis actuellement en 2e année de cycle ingénieur à Polytech Montpellier en spécialité Microélectronique et Automatique. J'ai pu y développer un large panel de compétences, dont surtout de l'Informatique, de l'Électronique et de la Robotique. Mon cursus est lié aux systèmes embarqués et à l'informatique industrielle.

J'ai aussi développé des capacités de travail d'équipes, car j'ai fait plusieurs projets avec des groupes de 2 à 5 étudiants. Les clubs et les associations auxquels j'ai participé ont nécessité une coopération intense.



Mes compétences :

VHDL

Python Programming

Matlab

Linux

HTML

C++

C Programming Language

Ruby

Assembleur

PHP

SQL