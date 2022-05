Nathan BARBE

Je suis un jeune créatif de 25 ans avec 2 ans 1/2 d'expérience en agence de design et 1 an en tant que free-lance.

Je me suis spécialisé dans le secteur Print, domaine auquel je suis le plus sensible, mais j’interviens également en Webdesign (maquettes de sites web, bannières, e-mailing, applications…).



Je maitrise à la fois la création et l’exécution et suis apte à travailler sur des projets à 360°, qui sont, selon moi, les plus enrichissants.



De nature calme, généreux et dynamique, je serai heureux d’apporter mon savoir-faire à votre projet avec réactivité, conseils et créativité !



Pour en (sa)voir plus :

nathanbarbe.businesscatalyst.com

Behance : behance.net/barbenatha5b90



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe Muse