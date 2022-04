Sylvain OLENGHA

5 ans d'expérience dans les Technologies de l'Information et du Web;

Utilisation extensive des technologies et méthodologies d'intégration et d'optimisation de page web d'aujourd'hui («lazy loading» javascript, «Modular CSS architecture», «feature sniffing», «progressive enhancement», «mobile first», «responsive design», optimisation du chargement des pages



Talents



Schématisation, architecture de représentation HTML, et Architecture fonctionnelle d'éléments d'interface utilisateur (éviter la répétition de code);

Connaissance par coeur des bonnes pratiques en intégration, attributs et modificateurs HTML/CSS des standards du W3C;

Intégration web fidèle aux requis graphiques sur tous les navigateurs et adaptée aux médias (ordinateur de bureau, mobile, tablette, imprimé);

Grande capacité de créativité pour résoudre des situations avec contraintes techniques pour atteindre les objectifs;

Utilisation de SVN et des principes de développement local et itératif;



Spécialités :User interface design, web design, usability, browser compatibility, standards based design, web accessibility, branding / identity creation, corp's presentation,

XHTML, CSS 2.0, JavaScript, AJAX, Fireworks, Photoshop, Illustrator, AfterEffects, InDesign