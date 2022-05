Nathan BENGIO

Après une formation et des expériences professionnelles dans le secteur de l'aéronautique civile, j'ai d'abord co-fondé en collaboration avec un formateur, Digital-Learning, une société de formation spécialisée dans la stratégie digitale via les réseaux sociaux.



Aujourd'hui, et depuis 2012, j'occupe le poste de Consultant Associé au sein du cabinet Bengio Consulting. J'interviens principalement dans le cadre de missions de recrutement et de conduite du changement. Mon background technique apporte une vision précise à des problématiques spécifiques liées à des fonctions techniques et industrielles



Avec plus de 25 années d'expérience au cœur des Ressources Humaines, notre cabinet vous propose des solutions adaptées à vos problématiques, avec des interlocuteurs en mesure de comprendre vos nouveaux défis.



Mes compétences :

Conseil

Conseil RH

Recrutement

Conduite du changement

Conduite de projet

Technique

Mécanique

Aéronautique