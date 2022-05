Nathan BREANT

Actuellement étudiant en DUT Information-Communication à l'IUT de Tours, je suis à la recherche d'un stage dans le cadre de ma formation.



Le stage serait plus orienté vers les métiers de la veille informationnelle. J'aimerais travailler dans ce domaine après mes études.



Mes disponibilités s'étalent du 3 Avril 2017 au 31 Mai 2017. Je suis disponible sur Orléans et Tours dans la région Centre. Je suis contactable par e-mail et par téléphone.



Je suis travailleur, motivé, organisé, respectueux et sérieux.



Mes compétences :

Veille

Catalogage

Adobe

Gestion de base de données

Curation

E-reputation

Archivage électronique

Community management