Madame, Monsieur,



Je suis à la recherche d'une entreprise ou d'un cabinet qui pourrai m'accueillir en parallèle de ma formation par alternance. Je souhaiterais rejoindre votre service de comptabilité. Ce contrat d’apprentissage serait d’une durée de 2 années et pourrait démarrer très rapidement.



Dans cette optique, je vais intégré en septembre 2016 l'ITESCIA, l'école supérieure de la Chambre de Commerce et d'Industrie Paris Île de France située à Cergy-Pontoise, pour y préparer un diplôme (Bac + 2) Comptabilité et Gestion des Organisations



Cette formation s'effectue en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation sur une période de deux ans avec un rythme d'alternance de 1 semaine à l'école / 1 semaines en entreprise. C'est pourquoi, je suis à la recherche d'une entreprise pouvant me proposer un contrat d'alternance.



Sérieux, motivé, sociable et à l'écoute, je pense pouvoir effectuer des taches qui me sont confiées et être capable de m'intégrer dans une équipe afin d'y exercer de façon efficace et pertinente. De plus, travailler au sein d'une entreprise me permettrait de mettre en pratiques les notions étudiées et futures et de développer mon expérience professionnelle.



Si mon profil vous intéresse, afin que nous puissions convenir d'un entretien, vous pouvez me joindre sur mon mail : nathan.capron@neuf.fr ou par téléphone au 06.68.03.50.07. Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de toute ma considération.



Nathan CAPRON.