Nathan CAZALETS

Bonjour,



Étant jeune diplômé et a la recherche de mon premier emploi, je m'inscrit sur ce site car il m' a été conseiller pour rencontrer des personnes et ainsi trouver mon premier emploi.

Cependant je ne mise pas tout la dessus, j'effectue des recherches de mon coté notamment dans le secteur industriel ( électricité ).

Jeune, dynamique et mobile je suis prêt a me rendre partout et travailler sous differentes plages horaire.



Mes compétences :

Câblage

Électrotechnicien