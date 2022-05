Nathan CHIRON

Etudiant de 1ere année à l'IUT d'Angoulême au département Génie électrique et informatique industrielle équipé d'un BAC S option SI.



Les domaines de l’informatique, du numérique et de l’électronique m’attirent beaucoup. Travailler

au sein de votre entreprise par le biais de l’alternance serait un moyen de concrétiser cet objectif

professionnel. Intéressé par l'électronique, l’automatique et l’informatique industrielle, je souhaite

donc travailler et rentrer dans le monde du travail au sein de votre entreprise.



Actuellement en première année à l’IUT d’Angoulême dans le département GEII

et détenteur d’un Bac S-SI, je souhaite effectuer ma deuxième année en alternance afin d’entrer

dans le monde du travail rapidement.



Motivé, curieux et dynamique, je souhaiterais mettre à profit ces qualités dans vos services au

contact de professionnels aguerris. Relever des défis, accomplir toutes les tâches que vous

voudrez bien me confier, travailler en autonomie ou en équipe sont les piliers de ma motivation.



Mes compétences :

Electronique numérique

Informatique

Automatique

Automatisme

Informatique industrielle

Electrotechnique

Electronique