Pascal CHIRON

Depuis Oct 2010

Chef de Projet IT chez Geodis Logistics

• Projets d’implémentation WMS ou 4PL

• Cotation du budget informatique en avant-vente pour des dossiers au CA de 1 à 9 M€

• Élaboration/suivi du planning et du budget : projets de 2 à 10 mois jusqu’à 800 jours-hommes

• Design des process avec les équipes opérationnelles

• Responsable par rapport au client des développements l’impactant directement (Interfaces, Factures client final, Echanges avec les transporteurs…)

• Relation avec les prestataires externes

• Management des intervenants IT (internes ou externes) : jusqu’à7 personnes

• Implémentation des solutions liées : reconnaissance vocale, RFID

Secteurs d’intervention : E-Commerce / Distribution / Industrie

Principales zones de déploiement géographiques : France – Italie – Allemagne – Europe de l’Est





Fév 07 - Oct 10

Consultant Produit chez DHL Exel Supply Chain, entité logistique du groupe DHL-Deutsche Post :

• Déploiement des différentes solutions WMS DHL en suivant les étapes de la méthodologie projet DHL dans les secteurs d’activité suivant : textile, distribution, technologie

• Gestion de l’implémentation des solutions liées aux WMS : outils d’interface, RF, RFID, mapping des documents

• Participation et conseil dans le choix des meilleures solutions informatiques en avant-vente

• Support informatique aux sites sur les applications et la gestion des évolutions



Déc. 03 – Janvier 07

Chef de Projet chez Infolog Solutions (ex DL CONSULTANT), éditeur et intégrateur de la gamme de progiciels INFOLOG Suite :

• Mise en place d’INFOLOG WMS chez des clients de la grande distribution, de l’industrie ou des prestataires logistiques en France ou à l’étranger en gérant les étapes suivantes : Groupes de travail – Rédaction d’analyses fonctionnelles et suivi des développements spécifiques – Paramétrage – Assistance démarrage

• Suivi de projet d’implémentation d’Infolog WMS

• Démarrage de solutions de radio fréquence ou de reconnaissance vocale



Juillet 00 – Janvier 03

Responsable Flux Entrée chez FACOM au centre de distribution de Morangis (91) :

• Encadrement de 60 personnes (dont 20 en contrat temporaire) réparties en 4 entités : Quai de réception – Atelier conditionnement – Inspection qualité - Administratif

• Responsable des relations avec les prestataires logistiques extérieurs : organisation des flux, mise en place de tableaux de bord et contrôle de la qualité de la prestation

• Organisation des flux avec les fournisseurs de négoce et les usines du groupe

• Suivi de l’intégration de l’ERP JD Edwards pour la gestion des approvisionnements



Mes compétences :

Chef de projet

Consultant

Infolog

Logistique

WMS

WMS INFOLOG