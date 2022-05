Nathan DOS SANTOS

5 années d'expérience en electrotechnique m'ont permis d'acquérir des compétences indispensables au métier telles que :

Calcul et dimensionnement de l'équipement

Installation de téléreléves

Gestion et maintenance des équipements industriels électriques

Réparation et programmation d'équipements électroniques



Habilitations électriques : B2V, BR, BC

Maîtrise des aspects réglementaires : ERP, ERT...



Homme de terrain, je serais ravi de mettre à profit dans le cadre des missions qui me seront confiées, mes principales qualités : la rigueur, l'esprit de synthèse et une grande faculté d'adaptation.



Mes compétences :

Electronique

Électrotechnique

ERP

gaz

Maintenance

Maintenance électronique

Technicien de maintenance

Formation professionnelle

Formation

Gestion de classe