Nathan GIGUET

Je suis actuellement en 2ème année de DUT Génie Mécanique et Productique et je suis admissible aux écoles d’ingénieurs : l’ENSMM dans le parcours Microtechniques & Design (dans la filière luxe et précision) et l’INSA de Lyon dans le parcours Génie Mécanique Conception Innovation Produits.



Je suis à la recherche d’une entreprise pouvant m’accueillir pour la rentrée de septembre prochain.



Je me tiens à votre disposition si vous souhaitez plus d'informations me concernant.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Persévérance

Curiosité

Conception mécanique

Science des matériaux

CAO

Dessin technique

Dimensionnement