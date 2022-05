Nathan KOME DIPOKO

Actuellement Consultant Réseaux et Télécoms d'UMANIS, je suis en mission au sein d'Orange en administation du backbone IP Orange mobile sur les technologies 2G, 3G, 4G...

Interconnexion du réseau d'accès (radio) et le réseau coeur (IP) et routage des flux Data, Voix, Signalisation, Supervision...



Mes compétences :

Active directory

Réseaux

Windows

Cisco

Microsoft

2G

4G

Juniper

UMTS 3G

Fortinet

Border Gateway Protocol

Réseaux CISCO, LAN, VLAN, WLAN, VLSM, Rou