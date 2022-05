Nathan LAFARGE

Je suis passionné d'informatique depuis que j'ai eu mon premier ordinateur. Je me suis mis à développer des sites internet à l'âge de 13 ans et depuis je n'en démords pas !! A un tel point que j'ai lancé mon entreprise, je suis super actif et j'aime aller chercher les connaissances qu'il me manque ! Je suis donc spécialisé Web mais passionné de réalisations graphiques il m'arrive de réaliser des publicités, des montage vidéos ou encore des logos pour des entreprises ou moi-même !!