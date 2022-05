Romain LAFARGE

• Pilotage des fonctions finance, comptabilité, administration des ventes, juridique, administratif et RH

• Gestion du cash au quotidien

• Préparation des propositions d'investissements (études de marché, projections, évaluations financières)

• Supervision de l’IPO de CFAO et de l’initiation de valeur de Rexel pour la Société Générale

• Nombreuses expériences internationales significatives

• Compétences managériales, organisationnelles et stratégiques

• Proactif, dynamique et esprit d’équipe

• Motivé par le challenge et les résultats