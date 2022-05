Nathan LEBOVITS

- Analyse et production cartographique (NetGeo / QGIS)

- Problématique exploitation FTTH : Analyse et solutions

- Mise à jour des bases de données câbles/prises (réseau horizontal et réseau vertical)

- Conception de procédures et de méthodes d'analyses

- Utilisation / gestion de SGBD

- Analyse statistique (QGIS /Excel)

- Production de tutoriels d'utilisation QGIS

- Participation à la rédaction de modes opératoires métiers.

- Modélisation de poches FTTH (NetGeo)

- Modélisation de tracés de CBM

- Travail d'équipe



Mes compétences :

Gestion de projet

Sql server 2008

Arcgis

MapInfo

Géomaticien

SIG

Quantum GIS

Musique

Composition musicale

Enseignement artistique

MAO

Guitare basse

Guitare