Stéphane LEBAUVY

L'écoute et le conseil, l'observation et la réactivité sont les principales qualités du studio graphique 6DGT, dédié aux projets de communication.



Au sein du studio mon activité consiste à :

• piloter des projets de communication via les canaux web et print,

• assurer le suivi créatif et le suivi qualité,

• créer des design graphiques de qualité.



Je me spécialise dans l'ergonomie et le design d'interface, notamment pour iPhone et iPad, également appliqué aux logiciels web et aux backoffice.



Pour chaque projet, je regroupe les compétences d'experts (concepteurs-rédacteurs, illustrateurs, photographes, intégrateurs, développeurs & référenceurs) pour vous assurer d'une excellente pertinence.



Je participe à l'animation des Open Coffee Club de Rennes, créé par Guillaume Thomas, qui propose des réunions et des événements publics entre entrepreneurs du web à Rennes : http://www.web2rennes.fr .

Je m'interesse particulièrement au développement du co-working et à l'émergence de projets innovants.



Profil Linkedin : http://fr.linkedin.com/in/lebauvy

Visiter mon portfolio : http://www.6dgt.com



Mes compétences :

Communication

Communication 360

Communication 360°

Conception

Conception rédaction

Graphisme

iPad

iPhone

Photographie

Rédaction

User experience

Webdesign

Conception-rédaction

Web design