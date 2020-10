Maya LECOURT

Les clauses d'insertion :



Animation de l’équipe des Facilitateurs clauses d'insertion.

Promotion du dispositif Clauses auprès des donneurs d’ordre et des partenaires prescripteurs.

Développement, élaboration et mise en œuvre des clauses insertion auprès des différents donneurs d’ordre.

Conseil et appui auprès des entreprises pour la mise en œuvre des actions d’insertion.

Suivi permanent, quantitatif et qualitatif des engagements

Réalisation de bilans.



L' ingénierie de projet :



Remontée des besoins du public en vue de définir les orientations des projets, actions.

Repérage des partenaires susceptibles de répondre aux appels d’offres volet Ingénierie.

Rédaction des contenus pédagogique et attendus dans le cadre des appels d’offre.

Analyse des réponses.

Réalisation de bilans.

Suivi des objectifs.



Mes compétences :

Formation

Négociation

Reporting