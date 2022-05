Nathan LOHÉAC

Adoptez le Nathan 3000 !



Concerné par ses missions et impliqué dans toute expérience enrichissante, le Nathan 3000 est également un collègue jovial et volontaire. Si une bonne ambiance de travail est essentielle à sa motivation, il sait également mettre ses neurones en marche poussée dès que cela est nécessaire. Le Nathan 3000 aime travailler sur différents projets à la fois car cela brise la monotonie de ses journées. Doté d'une longue autonomie hebdomadaire, il est muni d'une batterie intégrée qui se mettra automatiquement en marche lorsque cela est nécessaire. Le Nathan 3000 est également fourni avec une version Anglais, et une version bêta Allemand. En cas de bug dû à une suractivité, introduisez-lui un sucre dans la bouche afin de le redémarrer normalement.



Mes compétences :

(Informatique) Suite Microsoft

(Informatique) Suite Adobe

(Informatique) Montage vidéo

Créativité

Rédaction

Communication