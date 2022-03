Sébastien HUETTE

Actuellement étudiant a l'Université d'Avignon, j'étudie notamment la communication (culturelle et publicitaire) et pratique en semi-professionnel l'audiovisuelle et la photographie (Statut d'auto-entrepreneur).



Compétences sollicités durant les projets antérieurs :

- Gestion et coordination d'équipe / Montage et gestion de projet

- Diffusion / veille médias

- Logiciels suite Adobe CS5



Mes compétences :

Montage vidéo

Autonomie participative

Montage de projets

Photographie

Autonomie professionnelle

Graphiste

Communication 2.0