Nathan LOUIS

Automaticien et electrotechnicien.

Schematisation de plan électrique

Dépannage et installation complète materiaux électrique industriel avec son câblage ( connaissance approfondie en électricité industriel, dépannage, ... )

Automaticien sur SIEMENS ( programme automate, variateur, pupitre HMI, depannage... )

Autonome, dynamisme, écoute, perfectionniste, ....



Mes compétences :

Siemens

See electrical

Depannage electrique

IHM

Cableur armoire process

TIA

Step 7

WINCC Flexible