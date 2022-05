Nathan MANKEDI

Etudiant en 2eme du DUT GEII ( Génie Electrique Informatique et Industrielle ) avec un réel penchant pour l'informatique. Je suis actuellement à la recherche d'un stage afin de pouvoir appliquer mes connaissances acquises tout au long de l'année. Volontaire je n'ai pas peur de m'engager et suis habitué au travail en équipe et aux responsabilités grâce à mes occupations bénévoles extrascolaire.



Mes compétences :

Anglais

Electronique

Programmation

Bureautique

Automatisme

Electricité

C#

Informatique