Monsieur/Madame



je peux affirmer sans me tromper que je suis en mesure ma contribution possible a votre compagnie.

je profite de cette opportunité offert par votre organisme, pour tenter ma chance vue que je suis intéressé.

J'aimerais qu'on envisage a ma candidature.

je suis gradue en management et en reseau comme le décrit mon CV attaché si dessous.



Veuillez agréer



Mes compétences :

Adaptabilité

Dynamisme

esprit analytique