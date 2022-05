Sébastien LECOMTE

ApPulser conçoit et développe des applications pour smartphones et tablettes : iPhone, iPad, appareils Android.

​

Nos spécialités : les applications dans le domaine de l'enfance, le bien-être, la santé, et les jeux.



Notre expérience permet la conception d'applications offrant une interface technique, originale et élégante, avec une ergonomie spécifique aux appareils nomades et tactiles, ainsi qu'un marketing pointu et efficace pour optimiser la vente d'apps sur les marchés d'applications de plus en plus exigeants.​



Dans le cadre de partenariats, nous transformons les livres imprimés et autres supports traditionnels en contenus numériques riches et adaptés aux appareils mobiles, et réalisons la numérisation de catalogues au format EPUB et leur distribution sur les principaux réseaux spécialisés.



------- Auteur spécialiste "nouvelles technologies"



