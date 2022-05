Sébastien LECOMTE

Les principales composantes de ma formation sont le traitement du signal (audio/vidéo), les systèmes embarqués (conception, intégration) et les méthodes d'apprentissage statistique (reconnaissance de formes, data-mining).



Je travaille actuellement à l'étude et au développement d'algorithmes de traitement audio, parole, image et vidéo. Les études réalisées ont pour objectif de proposer ou d'améliorer des services proposés par Thales dans ses produits de radio-communication.



Mes travaux me conduisent également à participer techniquement et représenter les intérêts de Thales au sein des organismes de standardisation AFNOR et ISO en codage du son, de l'image, de l'information multimédia et hypermédia (MPEG).



Mes compétences :

Recherche

Traitement du Signal

Data mining

Gestion de projet