Marie PERROT

Convaincue de l'urgence de changer profondément les façons de produire et de consommer je donne en 2020 un nouveau tournant a ma carrière professionnelle.

En me formant en ligne et en complétant par la Master Class 21, je souhaite acquérir des compétences robustes pour prendre un poste dans le domaine du développement durable et ainsi participer au changement!

#jointhechange



Mes compétences :

Développement Durable

Gestion de projet

Logistique

Gestion de la production

Planification

ERP

Joaillerie

Gestion des stocks

Approvisionnement

Management

Project Management

Teamwork

fonctions support

Cascading Style Sheets

HTML

Microsoft Excel

Microsoft Excel 2000

Visual Basic for Applications

eCommerce