Sebastien JARABA-HEFFNER

Ingénieur de l'Université de Technologie de Troyes, j'ai suivi une formation de finance et de management à l'University of the Incarnate Word, San Antonio Texas jusqu'au mois de juin 2011. J'étais titulaire d'une bourse intégrale sport-études.



De nature curieuse, je me suis orienté vers le monde de l'ingénierie afin d'être immiscé dans ce secteur riche et intéressant.



Homme de challenge, j'aspire à travailler à la fois dans un monde d'innovation et de gestion de projet.





N'hésitez pas à entrer en contact si vous désirez en savoir plus.



Bien à vous,



Sébastien



Mes compétences :

Lean Manufacturing

SDF

VBA

AMDEC

PDCA

MS Office

Gestion de projet