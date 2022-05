Nathan MOREL

Je vis et travaille actuellement à Clichy, ville voisine de Paris en tant que graphiste et designer graphique freelance.



Après une formation à l'ECV (Nantes, Paris), et un diplôme de mastère en design graphique au campus de la Fonderie de l'Image (2014), je partage actuellement mon temps avec Bastien Morin, graphiste indépendant dans le secteur culturel (Centre Pompidou, RMN-GP, Théâtres,etc.) ; des clients plus modestes tels un artiste peintre, un frigoriste ou un collectif d'ingénieurs son ; ainsi que sur de multiples projets personnels (Projet Imprimator, un collectif, un jeu vidéo, etc.).

Fort de plusieurs expériences professionnelles en studio et agences (print et web) , je me penche sur toutes les options de communication et de qualité visuelle qu'un projet puisse présenter.



Ce travail professionnel est accompagné et nourri par des projets plus personnels d'illustration, de composition et de dessins.



N'hésitez pas à visiter mon site : http://www.nathanmorel.com/ !



Mes compétences :

Identité visuelle

Photographie

Design graphique

Édition

Adobe CS5

Graphiste

Montage vidéo

Typographie

Conception graphique

Direction artistique

Informatique

Web design

Veille

Publicité

Gestion de projet

Packaging

Conduite de projet

Signalétique