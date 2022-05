Nathan NABITZ

Je suis diplômé de l'école de commerce EUROMED, titulaire d'un bac +5 dans l'assurance et l'ingénierie patrimonial.



Et après trois expériences très concluantes chez AFI esca, Axa et Allianz, j’ai créer le cabinet AZUREO Assurances avec un expert de la protection sociale, en septembre 2015.



Nos domaines de compétences et d'intervention sont très variés, ils s'étendent de la protection familiale jusqu'à l'organisation de la transmission, en passant par l'optimisation de toutes les composantes du patrimoine personnel et professionnel.



Mes clients sont des particuliers et des professionnels.



Je travail en collaboration avec de nombreux partenaires, tels que des agents immobiliers, des experts comptables, des notaires, des avocats spécialisé dans différents domaines, des associations tutélaires... afin de conseiller et répondre aux besoins divers et variées de leurs clients.

Je suis toujours en recherche active de nouveaux partenaires afin de mettre en place des relations de confiance durable en mode gagnant - gagnant.



Être courtier est l’assurance de promulguer un conseil indépendant et de qualité!!



Mes compétences :

Assurance

Assurances collectives

Assurance Vie

Management

Crédit immobilier

Gestion de patrimoine

Finance

Prospection commerciale

Ciblage prospects