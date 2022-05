Nathan PAUCTON

CEO - Cofondateur de WILLTY



70% des adhérents de clubs de fitness abandonnent la salle au bout de 2 mois. En cause, le manque de suivi et d'accompagnement.



WILLTY remotive ces sportifs du quotidien en les sponsoriant : nos adhérents font du sport, et gagnent des récompenses valables dans notre réseau de partenaires. C'est un programme de fidélité simple, ludique et positif.



Membre de l'IOT valley et partenaire de RESAMANIA, WILLTY s'est fait en très peu de temps un place sur le marché du fitness en France, et bientôt en Europe.



Mes compétences :

Marketing

Gestion de projet

Business planning

Commerce

Finance

Stratégie