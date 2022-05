Nathan PLOEGAERTS

Actuellement en Certificat d'Aptitude Professionnelle en pâtisserie chez Mr Delecroix 53 rue de Dunkerque à Tourcoing je suis à la recherche d'un contrat d'apprentissage dans un nouvel établissement afin de compléter ma formation. Ces deux années m'ont permis d’acquérir les bases et principes du métier de pâtissier.



A présent, je souhaite développer ces bases en effectuant une année complémentaire en pâtisserie. Cette activité est bien plus qu'un simple métier pour moi, c'est une véritable passion. Je réalise décors et entremets chez moi ou je vais voir des démonstrations sur mon temps libre.



Cette troisième année serait bénéfique pour moi en vu d'apprendre de nouvelles compétences et de nouvelles techniques dans ce domaine.



Mes compétences :

Artisanat