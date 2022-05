A la recherche d'une entreprise pour un contrat de professionnalisation dans le cadre de mon BTS Bâtiment en alternance .



Dynamique, motivé, passionné par le monde de la construction et les nouvelles technologies, je saurai participer et contribuer aux différents projets qui me seront confiés.



Mes compétences :

CINEMA 4D

Autocad

Adobe Photoshop

3D Studio Max

Google Sketchup

Microsoft Office