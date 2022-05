Actuellement en seconde années de BTS systèmes numériques et passionné par l'innovation industrielle, je souhaite m'orienter vers une licence professionnelle en alternance en mécatronique et robotique.



Je cherche activement un contrat d'alternance avec une entreprise dans ce domaine d'activité.



Mes compétences :

Linux

Solidworks

Python Programming

Microsoft Windows

Microsoft C-SHARP

C++

C Programming Language

Autocad

Automation Studio